Borsa güne nasıl başladı? – 14 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı.
Fotoğraf: AA
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,59 azalarak günü 10.055,98 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.098,61 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı.
Fotoğraf: AA
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,59 azalarak günü 10.055,98 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.098,61 puandan başladı.
İsrail, Gazze’deki Hamas lideri Yahya Sinvar’ın özel kalem müdürü Hamza Abu Shanab’ın evinde ‘Türkiye’de üs kurulması’ başlıklı bir belge bulduğunu iddia etti.
Bahçeli: Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve Türkiye’dir.
Fransa’da trafik kazalarının yüzde 84’üne erkeklerin neden olduğu ortaya çıktı.
ABD’nin eski başkanı Donald Trump New Jersey’de düzenlediği mitingde ABD’ye gelen göçmenlerin akıl hastanelerinin serbest bıraktığı kişiler olduğunu iddia etti: “Akıl hastanelerini Amerika Birleşik Devletleri’ne, güzel ülkemize boşaltıyorlar.”
37’nci tur oylamasında Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez seçildi.