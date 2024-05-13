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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 13 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselerek 10.251,22 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,49 azalarak günü 10.218,58 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul güne 10.251,22 puandan başladı.

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