Borsa güne nasıl başladı? – 13 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselerek 10.251,22 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,49 azalarak günü 10.218,58 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.251,22 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselerek 10.251,22 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,49 azalarak günü 10.218,58 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.251,22 puandan başladı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, izinli olarak gittiği Ankara’daki evinde iki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Premier Lig’de kötü günler geçiren Manchester United’a bir şok da ‘düşler tiyatrosu’ Old Trafford’ın çatısından geldi.
Jeolog Ann Pizzorusso, dünyanın en ünlü tablosunun arka plan manzarasının izini sürdüğünü ve bunu çözdüğünü söyledi.
Enflasyonla mücadele kapsamında hazırlanan ‘kamuda tasarruf’ paketine göre kamuda bina ve araç alımı üç yıl süreyle durduruldu. Ayrıca yabancı menşeili araç kullanımı da sonlandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını şöyle açıkladı: Bina ve araç alımı durduruldu Ücretlere üst sınır Yatırım Şimşek’in ‘tasarruf’ programı sızdı: İki-üç maaşlılar da pakette Şimşek emin: […]
Borsa İstanbul’da geçen hafta yatırımcı sayısı, halka arzlarla birlikte 864 bin 6 kişi arttı.