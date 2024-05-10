Borsa güne nasıl başladı? – 10 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselerek puandan 10.276,76 başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.276,76 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselerek puandan 10.276,76 başladı.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puandan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul güne 10.276,76 puandan başladı.
Çevreciler uyarıyor: “Maymunların evcil hayvan veya süs eşyası olarak kullanıldığı videoları yaymayın.”
Gişe rekortmeni film serisi ‘Yüzüklerin Efendisi’ beyazperdeye geri dönüyor.
Almanya’da çalışanlar, 2023’te toplam 1,3 milyar saat fazla mesai yaptı. Şirketler ödenmeyen mesai ücretlerinden 32 milyar avro (1 trilyon 111 milyar 680 milyon lira) kar etti.
Çiftçilere toplamda 944 milyon 907 bin lira destek verilecek.
Netflix’in ‘gerçek bir hikaye’ ibaresiyle yayına aldığı ‘Baby Reindeer’ dizisinde ‘Martha’ olarak canlanladırılan Fiona Harvey, yazar ve yönetmen Richard Gadd için, “O bir yalancı” dedi.