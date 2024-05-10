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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 10 Mayıs 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselerek puandan 10.276,76 başladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puandan tamamlamıştı. 

Borsa İstanbul güne 10.276,76 puandan başladı.

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