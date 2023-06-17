Boris Johnson köşe yazarlığına başladı

Britanya’da önce başbakanlıktan, geçen günlerde de milletvekilliğinden istifa eden Boris Johnson, profesyonel kariyerine köşe yazarı olarak devam edecek.

Boris Johnson. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Britanya merkezli Daily Mail gazetesi, Johnson’ın burada köşe yazısı yazacağını duyurdu.

Mail unveils Boris Johnson as our new columnist https://t.co/BV0kXCgFNx pic.twitter.com/0Cy9kiDcrF — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 16, 2023

Daily Mail’de yayınlanan videoda Johnson “Ne istersem onu yazacağım. Bazen politika da olacak. Ama bunu olabildiğince sınırlı tutacağım” dedi.

Gazetedeki ilk yazısı da dün yayımlandı.

Johnson’ın ilk yazısının başlığı şöyle: “Çeddar ve çorizo için 23:30’daki buzdolabı baskınlarımı durduracağını umduğum harika ilaç bende işe yaramadı. Ama yine de milyonlarca insanın hayatını değiştirebileceğine inanıyorum.”

Tepki çeken partiler istifa getirdi

Britanya’da polis, 2020 ve 2021’de Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Johnson’a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Dönemin başbakanı Johnson, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs’ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, kısıtlamalarının sürdüğü dönemde başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiğini bildirmişti.

Raporda, o dönem başbakanlıkta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

Johnson, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada salgın sırasında başbakanlıkta karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş ama bunu ‘kasıtlı’ yapmadığını savunmuştu.

Johnson, sonrasında baskılara dayanamayarak başbakanlıktan istifa etmişti. Geçen hafta da, partilerle ilgili soruşturma raporu yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.