Kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022’ye kadar oluşan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde borçlarla ilgili kapsamlı bir af paketinin yürürlüğe gireceğini söylemişti: “Altı ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”
Daha önce de CHP liderinin ÖTV, KYK borç faizi ve EYT gibi vaatlerinin ardından iktidardan ‘paketler’ gelmişti. Seçimlerin mayısta yapılacağı kesinleşirken iktidardan bir hamle daha geldi.
NTV’nin haberine göre önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında borç yapılandırma paketi konuşulacak. Habere göre borç paketinin ayrıntıları şöyle:
- Buna göre 31 Aralık 2022’ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.
- Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
- Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
- Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
- Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Yüzde 90’a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.