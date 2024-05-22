Booker Ödülü Jenny Erpenbeck’e

Uluslararası Booker Ödülü’nü Alman yazar Jenny Erpenbeck ‘Kairos’ romanıyla kazandı. Erpenbeck bu ödülü kazanan ilk Alman yazar.

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Kitabı Almanca’dan İngilizce’ye çeviren Michael Hofmann da bu ödülü kazanan ilk erkek çevirmen olarkak tarihe geçti.

50 bin sterlinlik (yaklaşık 2 milyon 50 bin lira) ödül ikili arasında paylaştırılacak.

Guardian‘ın haberine göre ‘Kairos’, Doğu Almanya’nın çöküşü sırasında geçen bir ilişkiyi anlatıyor. Jüri başkanı ve yayıncı Eleanor Wachtel, romanı ‘acı dolu bir aşk ilişkisiyle kişisel ve ulusal dönüşümlerin iç içe geçmesinin zengin dokulu bir çağrışımı‘ olarak niteledi.

Wachtel, kitabın çevirisini yapan Hofmann’ın da ‘Erpenbeck’in yazınının belagatini ve eksantrikliğini, devrik cümlelerinin ritmini, duygusal kelime dağarcığının genişliğini yakaladığını’ belirtti.

Erpenbeck “Doğduğum ülkenin yok olmasının üzerinden 30 yıl geçti, bu yüzden geriye dönüp bakmaya cesaret edebildim ve gerçekten farkında olmadan yaşadıklarımı dikkatlice araştırmaya zaman ayırabildim” dedi.

Wachtel, jüri kararının oy çokluğuyla alındığını söyledi.

‘Kairos’, Erpenbeck’in dördüncü romanı. İkinci romanı ‘The End of Days’, 2015’te Uluslararası Booker Ödülü’nün öncüsü Bağımsız Yabancı Kurgu Ödülü’nü kazanmıştı. Üçüncü romanı ‘Go, Went, Gone’ ise 2018’de Uluslararası Booker Ödülü için uzun listeye alınmıştı.