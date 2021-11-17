Bolu’da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ programı, yürüyüşten sonraki en büyük yararı doğurmaya aday. Olur mu, olmaz mı, nasıl olur, iyi planlandı mı yoksa kervan yolda düzülür mü diyorlar, kim ne ölçüde samimi, dert tam olarak nedir, bunları bilmiyoruz. CHP ne kadarını biliyor, bunu da bilmiyoruz.