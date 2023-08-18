Bolsonaro hakkında ‘oy makinesini hackleme girişimi’ suçlaması

Brezilyalı bilgisayar korsanı Walter Delgatti Netto, eski Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun 2022’deki başkanlık seçimlerinin manipüle edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü ileri sürdü.

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CNN’nin haberine göre, bilgisayar korsanı Delgatti, Brezilya Meclis Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadesinde, Bolsonaro’nun 2022 seçimleri için kendisine oylama makinelerini ‘hacklemesi’ teklifinde bulunduğunu belirtti.

Delgatti, Bolsonaro’dan ‘seçimlere müdahalesinin, aleyhine herhangi bir yasal sonuç doğurması durumunda kendisini affedeceği’ konusunda teminat aldığını iddia etti.

Bolsonaro’nun, “Biri seni tutuklamaya kalkarsa, yargıcı tutuklatacağım” dediğini öne süren Delgatti, planın, oylama makineleri için bir adaya verilen oyun diğer adaya gitmesini sağlayacak sahte kod oluşturmak olduğunu anlattı.

Bilgisayar korsanı, Brezilya seçim sistemi için kullanılan mevcut kaynak kodunun fiziki olarak ‘internet erişimi olmayan bir kasada’ tutulduğunu ve koda erişemeyeceğini belirttiği için planın ilerlemediğini söyledi.

Delgatti, polisin ağustos başında düzenlediği operasyonda, yargı sistemine izinsiz girmekten dolayı gözaltına alınmıştı.