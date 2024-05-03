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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nin ‘kayyım’ rektörü Turkcell’e de atandı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof.Dr. Naci İnci’nin, Turkcell yönetim kuruluna da atandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Turkcell’in yeni yönetim kurulu belirlendi. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ediyor. Yönetim kuruluna Arda Ermut, İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy atandı.


Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan, görevinden ayrıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda İnci’nin Turkcell’den aylık 150 bin lira ücret alacağını duyurdu.

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