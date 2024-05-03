Boğaziçi’nin ‘kayyım’ rektörü Turkcell’e de atandı

ABD’de polis, 1 Mayıs Çarşamba gecesi, UCLA kampüsünde yaklaşık iki yüz göstericiyi gözaltına aldı. Böylece, 18 Nisan’dan beri ülke çapındaki kampüslerde devam eden Filistin yanlısı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bini aştı. Öğrencilerin talebi, üniversitelerinin İsrail’le ilişkiyi hepten koparması.