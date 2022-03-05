Boğaziçi’ne dışardan üç dekan atandı: ‘Amaç kadrolaşma’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım’ rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin görevden aldığı seçilmiş üç dekanın yerine, üniversite dışından üç dekan atandı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri atamaya tepki gösterdi ve bir kez daha bağımsız ve özerk bir üniversite vurgusu yaptı: “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının her üç dekanı aynı anda görevden alma kararları da hukuka aykırı ve kadrolaşma amaçlı işlemlerdir. “

Fotoğraf: Saype

Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak’ta görevden alınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıda söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.

Dışardan atanan üç dekanın bilgisi elektronik belge yönetim sistemi aracılığıyla üniversitede idari görevi olan akademisyenlere bildirildi.

Bu atamalar ayrıca üniversitenin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımla kamuya da ilan edildi.

Akademisyenlerin atamalarla ilgili açıklaması şöyle:

“Bir üniversite yönetimine yakışmayan bu paylaşımda üniversitemizdeki öğretim üyeleri üzerinde ‘bir grup’ tarafından baskı oluşturulduğu, bu nedenle hiçbir öğretim üyemizin görevi kabul etmediği ve bu üç fakülteye mecburen dışarıdan öğretim üyelerinin dekan olarak atandığı ifade ediliyor.

Bahsi geçen paylaşımdaki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Öğretim üyelerimiz, 159 yıllık bir geleneğe sahip üniversitemizin tüm ilkelerini, akademik özgürlük ve özerkliği ayaklar altına alan, pek çok hukuksuz uygulamaya imza atan bir yönetim ile işbirliği yapmayı özgür iradeleriyle kabul etmemektedirler. Öğretim üyelerimiz aynı doğrultuda, atanmış rektörlükten kaynaklanan görevlendirmeleri 51 yıllık kamu üniversitesi geleneğimizin üzerinde şekillendiği demokratik iradeyi sahiplendikleri için kabul etmemişlerdirler.

Bir yılı aşkın süredir devam eden özgür, özerk ve demokratik üniversite mücadelemizde gösterdiğimiz dayanışmanın ve ilkeli tavrın ‘baskı’ olarak adlandırılmasını ve üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yakından ilgilendiren bu atamalara dair kamuoyu bilgilendirmesinin son derece gayriciddi bir şekilde sosyal medya üzerinden yapılmasını, en az atamanın kendisi kadar kınıyoruz.

Dekan olarak atanan üç meslektaşımıza şunu söylemek istiyoruz; seçilmiş üç dekanımızın mesnetsiz gerekçelerle görevden alınması yargıya taşınmıştır ve yargı süreçlerinin sonunda görevlerine döneceklerine inancımız tamdır. Atanmış rektörlüğün seçilmiş dekanlarımız hakkında aynı anda açtığı soruşturmalar kadar, bu soruşturmalar gerekçe gösterilerek ve daha süreç sonlanmadan atanmış rektörlük ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının her üç dekanı aynı anda görevden alma kararları da hukuka aykırı ve kadrolaşma amaçlı işlemlerdir. Bu nedenle bu işlemlere karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davaları açtık. Nitekim, aynı anda gerçekleştirilen üniversite dışı ve asaleten dekan atamaları da, aynı derecede hukuka aykırı ve kadrolaşma amaçlı idari işlemlerdir.

Bu atamaları kabul etmiyor, özgür, özerk ve demokratik üniversite idealimizden vazgeçmiyoruz. 19 Ocak 2022 tarihinde mesnetsiz gerekçelerle görevden alınan dekanlarımız Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve Prof. Dr. Metin Ercan’ın görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz.”