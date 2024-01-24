Boğaziçi’ndeki görevinden uzaklaştırılan Dr. Sütlü, açtığı davayı kazandı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü, açtığı davayı kazandı.

Tolga Sütlü.

Rektör Naci İnci’nin başında olduğu ‘kayyım’ yönetim, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde Sütlü’yle ilgili yer alan iki haberini gerekçe göstererek Sütlü’yü süresiz olarak görevinden uzaklaştırmıştı.

Kayyım yönetimi göreve gelir gelmez çok sayıda ders vermeye devam eden emekli öğretim üyesi, öğretim görevlisi, yabancı öğretim üyelerinin sözleşmelerini iptal etmişti.

Sütlü’yle birlikte ilk defa bir öğretim üyesinin sözleşmesi iptal edilmişti. Bölümü ve fakültesi Sütlüye destek verse de yönetimi kararından vazgeçirememişti.

Oy birliğiyle karar verildi

Sütlü de bu işleme karşı 9 Kasım 2022’de İstanbul 12’inci İdare Mahkemesinde dava açmıştı. Mahkeme Sütlünün görevden uzaklaştırılma kararını, oybirliğiyle hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece üniversitedeki görevine son veren Ekim 2022 tarihli yazının geçerliliği kalmadı. Bu süre zarfında ödenmeyen maaşlarının da faiziyle ödenmesine hükmetti.

Sütlü bir yandan yasal yollardan hakkını ararken, diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki projelerini, cihazlarını ve malzemelerini alarak Acıbadem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştı.

15 ay sonra adaletin yerini bulduğunu belirten Sütlü, sosyal medya hesabı üzerinden duygularını şu sözlerle paylaştı:

“15 ayda neler yaşadığımı, özel hayatımın, kariyerimin ve bilimsel araştırmalarımızın nasıl geri döndürülemez bir biçimde etkilendiğini ve en önemlisi de öğrencilerimin neler çektiğini uzun uzun anlatacak bir zaman elbette olur bir gün. Boğaziçi Üniversitesinde üç senedir yapılan onca hukuksuzluğun, adaletsizliğin, mobbingin ve vicdansızlığın tekrar tekrar tespit edilip mahkeme tarafından iptal edildiği bu kaçıncı karar kim bilir…”

Bu hukuksuzlukları yapanların arkalarındaki medya desteğini de kullanıp kamuoyuna toz pembe bir Boğaziçi hikayesi satarak hala koltuklarında utanmadan oturmaya devam ettiklerini belirten Sütlü, “Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan hukuksuzluklara razı gelmediği için işinden, ekmeğinden edilen, kariyeri bitirilip hayatı karartılmaya çalışılan tüm bilim insanlarımız adına ‘Yeter artık’ diyorum” dedi.