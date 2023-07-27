Boğaziçi’nde öğrenciler hayvan barınağına sokulmuyor

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, hayvan barınağı gönüllüsü bir öğrencinin barınağa girişini keyfi bir şekilde yasakladı.

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Boğaziçi Üniversitesi hayvan barınağı gönüllülerinin paylaşımında okul görevlilerinin bir gönüllü öğrenciyi barınağa almadığı görüldü. Görevliler, genel sekreter Mustafa Candan imzalı talimata dayanarak söz konusu öğrenciyi barınağa almadıklarını ve gönüllünün barınağa girişinin yasak olduğunu dile getirdi.

Gönüllülerin aktardığına göre yasak sebebinin söz konusu öğrencinin okul çalışanlarını tehdit etmesi.

Ancak ‘tehdit olayıyla’ ilgili herhangi bir tutanak veya soruşturma yok. Öğrenci, bununla ilgili savunma da vermedi. Yani, keyfi bir kararla öğrencinin barınağa girişi yasaklandı.

Ayrıca, yönetmelikte böyle bir ceza yani okulun belli bir kısmına giriş yasağı diye bir ceza yok.

Bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin üniversite içinde belli bir alana girişi 1 kişinin keyfi emriyle, hiçbir prosedüre uyulmayarak ve görev kötüye kullanılarak hukuksuzca YASAKLANDI pic.twitter.com/bH58V9SPmB — Bupaws (@Bu_paws) July 26, 2023

Barınak gönüllüleri dönem dönem barınağa giriş konusunda baskı ve engellemelerle karşılaşıyor.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi, okul sınırları içerisinde yer alan ve gönüllüler tarafından idare edilen 22 yıllık hayvan barınağını bir senedir başka yere taşımak istiyordu. Gönüllülerle okul yönetimi bir senedir iletişim halinde ve çözüm arayışındaydı.

Gönüllüler 22 yıllık barınağın apar topar tahliye edilmemesi, yeni yerde aynı koşulların sağlanması ve yeni yerden de çıkarılmayacaklarına ilişkin güvence verilmesini talep ediyordu. Ama 15 Mart’ta yönetim diyalogu bir anda keserek buldozerle barınağa girdi. Tepkiler üzerine tahliyeye ara verildi.

26 Mart sabah saatlerindeyse yönetim, okulda kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek barınağa girdi. Okula polis çağrıldı, gönüllülere şiddet uygulandı, iki gönüllü gözaltına alındı ve barınak yerle bir edildi.

‘Sabredin, gidecekler’

Üniversite yönetiminin barınağı taşıdığı yer, okula şartlı bağışlanmış bir yer. Yani barınak, bağışçının şikayetiyle yeniden tahliye edilebilir. Bağışçı da hukuki süreci başlatmıştı. Barınak gönüllüleri bununla ilgili güvence istiyordu ama verilmedi.

Barınağın taşındığı yer okul sınırında ve civardaki konutlara çok yakın. Konut sakinlerinin şikayeti de barınağın tekrardan yerinden edinmesine yol açabilirdi. Konut sakinleri, buna yönelik hukuki süreci başlatmayı planlıyordu.

Konut sakinleri ‘beklendiği üzere’ barınağı okula şikayet etmişti. Okul yönetimi de ‘biraz sabretmelerini’ ve ‘tüm köpeklerin yakında gideceğini’ söylemişti. Yönetim, taşınma işleminin barınağı idare eden derneğin yaptığını iddia ederek ‘şikayetler için’ konut sakinlerini barınak gönüllülerine yönlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul orman ve tarım il müdürlüğü barınaktaki köpeklerin müdürlüğe teslim edilmesi yönünde talimat vermiş ancak mahkeme yürütmeyi durdurmuştu.