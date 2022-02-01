Boğaziçi’nde ‘kayyım’ sarmalı: Rektör, görevden aldığı dekan yerine kendini atadı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım rektörü’ Prof. Dr. Naci İnci, görevden aldığı fen edebiyat fakültesi dekanı Özlem Berk Albachten’in yerine kendini vekaleten atadı.
19 Ocak’ta eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan görevden alınmıştı.
18 Ocak tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıya söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.