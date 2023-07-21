Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde deniz araştırmaları biriminin yapısı kayyım kadrolarına lojman oluyor

CANAN COŞKUN

[email protected]

@canancoskun

Kayyım rektör yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü’nde yer alan Deniz Araştırmaları Birimi’ne ait bir yapı kayyım rektörün kadrolarından Eshabil Yıldız’a lojman yapılıyor. Yıldız’ın isteğiyle lojmanın içinde yapılan değişikliklere 250 bin liradan fazla harcama yapıldığı belirtiliyor.

Görsel: Google Maps

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci, göreve başladıktan sonra mülakatlarla çok sayıda kişiyi üniversite kadrosuna katmıştı. İşe alınanların çoğunun pozisyonu kısa süreler içinde hülle yoluyla yükseltilmişti. Kayyım rektörün kadroları daha sonra kampüslerdeki birimleri kendileri için lojmana çevirmişti. Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Soner Melih Kural ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Kasım Mantarcı için özel lojmana dönüştürülmüş, kayyım rektörlerin uygulamalarını protesto eden öğrencileri döven özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan’a da üniversitenin Hisar kampüsünde lojman verilmişti.


Üniversite yönetiminin lojman tahsisiyle ilgili hamlelerine bugünlerde bir yenisi daha ekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli kampüsünde yer alan Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Deniz Araştırmaları Birimi’ne ait bir yapı kayyım kadrolarından biri olan Eshabil Yıldız için lojmana dönüştürülüyor. Yapının içinin tamamen değiştirildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

AKP’li belediyelerde çalışmıştı

Yıldız, hülle yoluyla terfi ettirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sekreteri Bahattin Toptaş’ın yerine alınmıştı. 4 Ocak 2023’te sekreter yapılan Toptaş, 11 Ocak’ta idari işler şube müdürlüğüne getirilmişti. Toptaş terfi ettirilmiş gibi görülse de fakülte sekreterliği şube müdürlüğüne göre hiyerarşik olarak üst bir pozisyon, ancak şube müdürlüğü yönetimsel olarak daha geniş yetkilere sahip. Toptaş’tan boşalan göreve geçmişte AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Eshabil Yıldız getirilmişti.

Feza Gürsey Enstitüsü’nde kalıyordu

Yıldız, daha sonra üniversitenin Kandilli yerleşkesinin idari ve teknik koordinatörlüğüne ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda şube müdürlüğüne getirildi. Yıldız, bu göreve getirildikten sonra Kandilli kampüsünde bulunan Feza Gürsey Enstitüsü’nde yeni yapılmış bir lojmana yerleştirilmişti. Yıldız, daha sonra lojmanını değiştirmek istedi. İnci’den önceki ‘kayyım rektör’ Melih Bulu’nun atadığı yardımcılardan Gürkan Selçuk Kumbaroğlu’nun başkanı olduğu Konut Tahsis Komisyonu da Yıldız’ın isteğini yerinde bularak lojman değişimi talebini onayladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde hüllecilere lojman tahsisi

Boğaziçi Üniversitesi’nde okul yönetimine yakın ve hülle yoluyla makam sahibi olan kişilere lojman tahsis edildi

Boğaziçili öğrencileri döven güvenlik görevlisine kampüste lojman verildi

Boğaziçi ‘kayyımı’, arşiv merkezini lojmana çevirdi

Gülşen’i hedef alan imam hatip derneği yetkilisine Boğaziçi Üniversitesi’nde kadro

Boğaziçi’nde amirlerden personele ‘rüşvet’: AKP’li sendikaya geç, şube müdürlüğünü kap

Eğitim-Sen’den AKP’li sendikanın Boğaziçi’ndeki ayak oyunları hakkında suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışanlara AKP’li sendika baskısı

Boğaziçi, 16 yıllık çalışanları tazminatsız işten çıkardı

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’li sendikanın ayak oyunları

10 Kasım mesajı paylaşan Boğaziçi personeline soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘rutin’ diye AKP’li sendikanın üyelik formu imzalatılıyor

Boğaziçi’nde toplu işe alım: Adaylara dini inancını anlamaya yönelik sorular

Boğaziçi’nde personel alım komisyonu, komisyon üyesinin kardeşini işe aldı

Rüşvet operasyonu şüphelisi, Boğaziçi’ne 209 personel alacak

‘Boğaziçililerin bilgilerini erişime açan rüşvet şüphelisi müdür’ haberimize sansür!

SON HABERLER