Boğaziçi’nde deniz araştırmaları biriminin yapısı kayyım kadrolarına lojman oluyor

CANAN COŞKUN

Kayyım rektör yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü’nde yer alan Deniz Araştırmaları Birimi’ne ait bir yapı kayyım rektörün kadrolarından Eshabil Yıldız’a lojman yapılıyor. Yıldız’ın isteğiyle lojmanın içinde yapılan değişikliklere 250 bin liradan fazla harcama yapıldığı belirtiliyor.

Görsel: Google Maps

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı rektör Naci İnci, göreve başladıktan sonra mülakatlarla çok sayıda kişiyi üniversite kadrosuna katmıştı. İşe alınanların çoğunun pozisyonu kısa süreler içinde hülle yoluyla yükseltilmişti. Kayyım rektörün kadroları daha sonra kampüslerdeki birimleri kendileri için lojmana çevirmişti. Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Soner Melih Kural ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Kasım Mantarcı için özel lojmana dönüştürülmüş, kayyım rektörlerin uygulamalarını protesto eden öğrencileri döven özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan’a da üniversitenin Hisar kampüsünde lojman verilmişti.

Üniversite yönetiminin lojman tahsisiyle ilgili hamlelerine bugünlerde bir yenisi daha ekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli kampüsünde yer alan Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Deniz Araştırmaları Birimi’ne ait bir yapı kayyım kadrolarından biri olan Eshabil Yıldız için lojmana dönüştürülüyor. Yapının içinin tamamen değiştirildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

AKP’li belediyelerde çalışmıştı

Yıldız, hülle yoluyla terfi ettirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sekreteri Bahattin Toptaş’ın yerine alınmıştı. 4 Ocak 2023’te sekreter yapılan Toptaş, 11 Ocak’ta idari işler şube müdürlüğüne getirilmişti. Toptaş terfi ettirilmiş gibi görülse de fakülte sekreterliği şube müdürlüğüne göre hiyerarşik olarak üst bir pozisyon, ancak şube müdürlüğü yönetimsel olarak daha geniş yetkilere sahip. Toptaş’tan boşalan göreve geçmişte AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Eshabil Yıldız getirilmişti.

Feza Gürsey Enstitüsü’nde kalıyordu

Yıldız, daha sonra üniversitenin Kandilli yerleşkesinin idari ve teknik koordinatörlüğüne ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda şube müdürlüğüne getirildi. Yıldız, bu göreve getirildikten sonra Kandilli kampüsünde bulunan Feza Gürsey Enstitüsü’nde yeni yapılmış bir lojmana yerleştirilmişti. Yıldız, daha sonra lojmanını değiştirmek istedi. İnci’den önceki ‘kayyım rektör’ Melih Bulu’nun atadığı yardımcılardan Gürkan Selçuk Kumbaroğlu’nun başkanı olduğu Konut Tahsis Komisyonu da Yıldız’ın isteğini yerinde bularak lojman değişimi talebini onayladı.