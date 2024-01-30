Boğaziçi, yemekhane ihalesi adı altında idarecilere araç kiraladı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, düzenlediği son yemekhane ihalesi adı altında idarecilerin kullanması için iki adet araç kiraladı.

Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi 23 Kasım 2023’te “Malzeme Dahil Kahvaltı ve Yemek Hazırlama, Servisi, Dağıtımı ve Dağıtım Sonrası Temizlik” adıyla bir ihale düzenledi. İhale kapsamında öğrenci ve personele öğlen ve akşam yemeğiyle kahvaltı hizmeti verilecek.

EKAP’ta yer alan bilgilere göre ihalenin sözleşmesi 27 Aralık’ta imzalandı. İhaleyi 447 milyon 104 bin 370 lirayla Temaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

İhalenin teknik şartnamesine göre sözleşme 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 arasında geçerli olacak.

İdarecilere araç

Şartnamenin 8.4 maddesinde idarenin ya da ‘ilgili personelin’ ilgili yerlere taşınmasında kullanılmak üzere iki adet denetim aracı tahsis edileceği belirtildi.

Tahsis edilecek denetim araçlarının özellikleri şöyle sıralandı: “2022 model C ve üzeri segment, dizel, sedan binek otomobil, silindir hacmi en az 1400 cm3 en fazla 1600 cm3 olacak ve otomatik şanzıman olacaktır.”

Ayrıca, araçlara her ay 100 litre yakıt firma tarafından sağlanacak. Bakım masrafları, kasko ve trafik giderlerini firma karşılayacak.

Teknik şartnameden ilgili kısım

Bu giderler sözleşmeye dahil.

Denetim personeli shuttle kullanıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde yemek hizmetinin verildiği kampüsler şunlar: Kuzey Kampüs, Güney Kampüs, Kilyos Kampüsü, Kandilli Kampüsü, Hisar Kampüs, Anadolu Hisarı Kampüsü.

Kuzey ve Güney Kampüsler okulun ana kampüsleri. Bu iki kampüsle Hisar Kampüs birbirine yürüme mesafesinde.

Diğer kampüsler, ana kampüslere uzak.

Diken’in edindiği bilgiye göre uzak kampüslere gıda mühendisleri ve ilgili personel shuttle veya okulun servisini kullanıyor. Bu personelin taşınması için binek araç kiralanmasına gerek yok.

Yakıt olması gerektiğinden fazla

Boğaziçi’nin ana kampüsleriyle Anadolu Hisarı Kampüsü arası yaklaşık 10 kilometre. Ana Kampüsle Kilyos kampüsü arası da yaklaşık 25 kilometre.

1 litre motorinleyse yaklaşık 22 kilometre yol gidilebiliyor.

Diken’in edindiği bilgiye göre idarecilerin her gün yemekhaneleri ziyaret etme ve denetleme gibi bir rutini bulunmuyor.

Boğaziçi’nin makam aracı sevdası

Boğaziçi Üniversitesi yöneticilerinin makam aracı sevdası bulunuyor.

Üniversitenin ‘kayyım rektörü’ Naci İnci, Togg makam aracı edinmiş ve ‘okula hayırlı olmasını’ dileyerek kişisel hesabından paylaşmıştı.

Üniversitemizin yeni makam aracı olan TOGG TX10’u teslim aldık.



Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili, yüz akımız TOGG’un, Boğaziçi Üniversitesi’ne hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Vx2wloVSz3 — M. Naci İnci (@MNaciinci) September 13, 2023

Okulun kiraladığı veya okula tahsis edilen çok sayıda aracın şube müdürü gibi alt pozisyonlar dahil idarecilerin kullanımına verildiği biliniyor. Önceden Boğaziçi’nde rektör gibi pozisyonlar haricinde genelde makam aracına sahip kimse yoktu.

Yemekhane sözleşmesi kapsamında tahsis edilen araçların şu an idarecilerin kullanımında olduğu belirtiliyor.

Ayrıca okul yönetimi, 31 Mart’ta ihaleye çıkmış ve 16’sı binek olmak üzere 33 araç kiralamıştı.