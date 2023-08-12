Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümü başkanının görevden alınmasına mezunlardan tepki

Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Tekcan’ın hiçbir gerekçe belirtilmeden görevden alınmasına mezunlar tepki gösterdi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Tekcan, bölümdeki öğretim üyelerinin oybirliğiyle aldığı kararla ve dekanın da onayıyla Mart 2022’de bölüm başkanlığına asaleten atanmıştı.

Kasım 2022’deyse Tekcan görevden alınmış ama bölümdeki anabilim dalı başkanlarının görüşüyle aynı pozisyona bu sefer vekaleten atanmıştı. Vekaleten görevlendirmeler en fazla altı oy olabiliyor. Tekcan, bu nedenle Mayıs 2023’te başkanlığa yeniden vekaleten atanmıştı.

Tekcan, gerekçe belirtilmeden 25 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Diken, bu gelişmeyi haberleştirmişti.

Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümü mezunlarıysa buna tepki gösterdi.

Mezunlar, 246 psikoloji bölümü mezununun imzaladığı bir metin yayınladı. Metinde “Prof. Dr. Ali Tekcan hocamızın yanında olduğumuzu, üniversite yönetimi tarafından alınan pek çok gerekçesiz, hukuka aykırı kararı endişeyle takip ettiğimizi ve bu kararlara karşı duran tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz” dendi.