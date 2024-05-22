Bodrum’da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı

Bodrum’da dalgıçların temizlik çalışmasında denizden 2,5 ton atık çıkarıldı.

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Belediye ‘Denize en çok mavi yakışır’ sloganıyla temizlik etkinliği düzenledi.

Bitez Koyu’nda plastik şişe, içecek kutusu, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık toplandı.

Bitez Üç Fidan Parkı’nda sergilenen atıklar, atık merkezine götürüldü.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci çalışmaların devam edeceğini belirterek “Bu çalışmaların tüm Türkiye’de yapılması gerekiyor. Vatanımızı, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor” dedi.