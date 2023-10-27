BM Genel Kurulu ‘ateşkes’ tasarısını onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze’de ‘ateşkes’ çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), ABD ve Rusya’nın İsrail-Filistin savaşına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.

Daimi üyeler ABD ve Britanya Rusya’nın ‘ateşkes’ önerisini reddetmişti.

AA’nın haberine göre Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50’ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar, 45 ‘çekimser’ ve 14 ‘hayır’ oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

İsrailli ve Filistinlilere yönelik ‘terör faaliyetleri ve ayrım gözetmeyen saldırılar dahil her türlü şiddetin kınandığı kararda’ “Yasa dışı olarak tutulan tüm sivillerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve uluslararası hukuk uyarınca söz konusu kişilere insani davranılması” çağrısına yer verildi.