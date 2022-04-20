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BM: Ukrayna’da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi


Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş nedeniyle 12 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, bunun yaklaşık 5 milyonunun komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın Ukrayna işgali 56’ncı gününde. Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino, BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı sunumda, Ukrayna’da 12 milyondan fazla kişinin savaş yüzünden zorla yerinden edildiğini söyledi.


Ukrayna’daki çocukların yarısından fazlasının yerinden edildiğini belirten Vitorino, Ukraynalı çocuklara ev sahipliği yapan ülkelere, refakatsiz çocukların belirlenmesi ve aileleri ve yakınlarıyla bir araya getirilmesine yardımcı olması çağrısı yaptı.

Rusya’nın saldırıları arttıkça yetişkinlerin ve çocukların psikolojik ihtiyaçlarının artacağına dikkati çeken Vitorino, ayrıca kadınların ve çocukların insan kaçakçılığı, istismar ve cinsel şiddete karşı korunması gerektiğini söyledi.

Vitorino, sığınmacılara yönelik ayrımcılığaysa son verilmesini isteyerek, ırk, etnik köken, milliyet ya da göçmen statüsüne göre ayrımcılık yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Kelly Clements ise Ukraynalı sığınmacıların sayısının yaklaşık 5 milyona ulaştığını söyledi.

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