BM raporu: Göçmen türler tehdit altında

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre göçmen hayvanların neredeyse yarısının popülasyonu azaldı. Nedeniyse iklim krizi ve insanın doğaya müdahalesi.

Fotoğraf: BM

BM Göç Eden Yabani Hayvan Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi (CMS), ‘Dünyadaki göçmen türlerin durumu’ başlıklı rapor yayımladı.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

* Dünya genelindeki göçmen türlerin yüzde 44’ünün popülasyonu azaldı.

* BM’nin gözlemlediği neredeyse 1200 türün beşte birinden fazlasının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

* Göç eden ötücü kuşların, deniz kaplumbağalarının, balinaların, köpek balıklarının ve diğer türlerin doğal yaşam alanınları tahrip edildi. Balıkçılık, yasa dışı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle bu canlıların hayatı tehlikeye girdi.

BM’nin vahşi yaşam konulu konferansında yayımlanan raporun başyazarı Kelly Malsch, “Bunlar sürekli yer değiştiren canlılar. Beslenmek ve üremek için hareket ederler ayrıca yolda kısa süreli duraklayacak bölgelere de ihtiyaç duyarlar” dedi.