BM Genel Kurulu’nda Filistin tasarısına onay

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin’e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını onayladı.

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Oylama, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen acil oturumda yapıldı. AA’nın haberine göre Türkiye’nin yanı sıra 80’e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda 143 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi.

Tasarı 25 “Çekimser” oy aldı. Aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan’ın bulunduğu dokuz ülke “Hayır” oyu kullandı.

Kararda Filistin’in BM Şartı’nın 4’üncü maddesi uyarınca BM’ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM’ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

BMGK’ye bu çerçevede olumlu şekilde tekrar konuyu ele alması tavsiyesinde bulunularak, BM üyesi ülkelerin çoğunluğunun Filistin’in üyeliğine destek verdiği vurgulandı.