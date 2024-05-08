BM 25 Mayıs’ı ‘Dünya Futbol Günü’ ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kabul ettiği karar tasarısıyla 25 Mayıs’ın ‘Dünya Futbol Günü’ olarak kutlanacağını duyurdu.

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160’tan fazla ülkenin sponsorluğunda BM’de genel kurula sunulan 25 Mayıs’ın ‘Dünya Futbol Günü’ olarak kutlanmasını teklif eden tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Tarihin belirlenmesinde 1924’te Paris’te düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları baz alındı. 25 Mayıs 2024’te tarihin ilk uluslararası futbol turnuvasının 100’üncü yılı oluyor.

BM tarafından paylaşılan karar mektubunda, 25 Mayıs’ta tüm uluslar, BM organları, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör, ulusal öncelikler doğrultusunda Dünya Futbol Günü’nü kutlamaya ve futbolun avantajlarını herkes için yaymaya davet edildi.