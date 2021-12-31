BluTV’den yılbaşına özel kampanya: İki gün boyunca ücretsiz olacak

Yerli video akış platformu BluTV, yeni yıl sebebiyle iki gün ücretsiz olacak. Geçen sene de aynı şeyi yapan şirketin sitesi geçici olarak çökmüştü.

Astroloji bu sene için de “Senin yılın olacak!” diyor mu bilemeyiz ama 2021’i keyifle uğurlayıp, 2022’ye neşeli bir başlangıç yapabilmen için 31 Aralık 09.00’dan, 1 Ocak 23.59’a kadar tüm içeriklerimizi herkese ücretsiz olarak açıyoruz. Gel, yeni yıl neşesini birlikte yaşayalım! pic.twitter.com/ARAtP0uhgT — BluTV (@BluTV) December 30, 2021

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre platform yeni yıl kutlaması sebebiyle 1 Ocak 2022 23:59’a kadar ücretsiz olacak. Bu süre içerisinde istenilen yapımlar BluTV’den para ödemesi yapılmadan izlenebilecek.

BluTV özellikle yerli yapımlar konusunda geniş bir kütüphaneye sahip. İlk yerli bilim kurgu aksiyon dizisi BÖRÜ 2039 platformun en popüler yapımlarından biri. Dizinin şu an için yalnızca ilk bölümü bulunuyor, ikinci bölüm önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.