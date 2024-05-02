Bloomberg: Türkiye İsrail’le tüm ticari ilişkilerini durdurdu

Bloomberg, Türkiye’nin İsrail’le tüm ticari ilişkilerini durdurduğunu bildirdi.

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İsrail’le ticaret tartışması nedeniyle hükümet üzerindeki baskı son zamanlarda artmıştı.

İktidarın artan baskı üzerine İsrail’le ticarette 54 ürüne kısıtlama getirmesi tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Başta ticareti reddeden iktidara “Demek ki ticaret varmış” eleştirileri arttı. Ayrıca neden tamamen değil de kısıtlama yoluna gidildiği sesleri yükseldi.

Bloomberg’in Türk yetkililere dayanarak verdiği habere göre iki ülke arasındaki ticaret şimdi de tamamen durduruldu.

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yok.