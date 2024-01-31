Bloomberg HT anketi: Ocakta enflasyon yüzde 64,57

Bloomberg HT’nin piyasa aktörleriyle düzenlediği ankete göre ocakta yıllık enflasyon beklentisi yüzde 64,57.

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Bloomberg HT’nin 23 kurumla düzenlediği enflasyon anketine göre ocakta TÜFE aylık yüzde 6,50, yıllık 64,57 seviyesinde olacak.

Ocak için en düşük aylık beklenti yüzde 5,2, en yüksek beklenti yüzde 9,5 oldu. Yıllık enflasyon içinse en yüksek beklenti yüzde 66,6, en düşük beklenti yüzde 47,5.

21 kurumla düzenlenen başka bir ankete göreyse yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43. Yıl sonu enflasyonda zirve tahminse yüzde 73 oldu.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisiyse yüzde 36.

TÜİK, 2023 enflasyonunu yüzde 64,77 olarak açıklamıştı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ENAG’a göreyse 2023 enflasyonu yüzde 127,21.