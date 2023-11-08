Bloomberg: GTA 6 bu hafta duyurulacak

Rockstar, merakla beklenen bir sonraki Grand Theft Auto (GTA 6) oyununu bu hafta duyurmayı planlıyor.
Bloomberg’e konuşan kaynaklar Rockstar’ın 25’inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla aralıkta GTA VI için bir fragman yayınlamayı planladığını söyledi.
Geçen yıl, bilgisayar korsanları Grand Theft Auto VI’nın saatlerce süren ilk görüntülerini yayınlamışlardı. Rockstar, korsanlara kendi ağlarına ‘izinsiz girmekle’ suçlamış ve “hazır olduğunda sizi bir sonraki oyuna uygun şekilde tanıtacağını” dile getirmişti. Bu yılın başlarında Londra’da görülen bir ceza davasında İngiliz iki genç ‘hack’ suçundan hüküm giymişti.
Bloomberg’e göre oyun, Miami’nin kurgusal bir versiyonunda geçiyor ve bir erkek ve bir kadın olmak üzere iki ana karakterden oluşuyor.