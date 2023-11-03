Blinken beş Arap ülkesinin bakanlarıyla Gazze’yi görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, beş Arap ülkesinin dışişleri bakanlarıyla İsrail’in Gazze’ye saldırıları konusunda görüşeceği açıklandı.

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Konuya dair açıklama Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. AA’nın aktardığına göre Blinken, bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla görüşecek.

Beş Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının önceden de Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh ile görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye açtığı savaşın ve sebep olduğu insani felaketin durmasına yönelik çabalar kapsamında cumartesi bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek” ifadesine yer verildi.

Ardından Arap ülkelerinin bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasında bir toplantı düzenleneceği, bakanların mevkidaşları Blinken’a ‘ateşkes ve acil insani yardım çağrısını vurgulayacağı’ aktarıldı.

Görüşmeler sonrasında bakanların birlikte basın toplantısı yapacağı kaydedildi.