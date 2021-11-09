Bitcoin ve Ethereum’da rekorlar devam ediyor

Kripto para piyasasında Bitcoin 68 bin 530, Ethereum ise 4 bin 822 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü.

Analistler yükselişte küresel ölçekte artan enflasyon baskılarının etkili olduğunu belirtiyor. Hem getiri hem de güvenli arayış içerisindeki yatırımcı son dönemde kripto paralara sarıldı.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin’in fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 5’ten fazla artarken, 68 bin 530 dolar görüldü. Böylece Bitcoin 67 bin dolar olan zirvesini de güncelledi.

CoinGefco’nun verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 1,29 trilyon doları, tümkripto paraların toplam piyasa değerleri ise 3,1 trilyon doları aştı.

Aynı şekilde dün tarihi zirvesini gören Ethereum da 4 bin 822 dolarla rekor tazeledi. Ethereum düne göre günlük yüzde 2’lik bir yükseliş kaydetti.

Ethereum da rekor beklentisi

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, enflasyonun yükselmeye devam etmesi durumunda Ethereum altyapısıyla yıldızı parlayan ‘coin’in yıl sonuna sekiz bin doları görebileceğini tahmin ederken, kripto analistleri arasında öngörüler 14 bin dolara kadar uzanıyor.