Bitcoin ve altın fiyatlarında artış

ABD enflasyon rakamlarının ardından Bitcoin ve altının fiyatı arttı.
ABD enflasyon verisi sonrası hazine tahvilleri ile dolar endeksi güç kaybetti. Altın, hisse senetleri ve kripto paralarsa yükselişe geçti.
NTV’nin haberine göre ABD’de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3’le beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama kazançlarsa yüzde 0,4 düşüş kaydetti.
Ons altın veri sonrası 2 bin 380 dolara kadar yükseldi.
Bitcoin, yüzde 5’e yakın artışla 64 bin 500 doları test etti.