Bitcoin üç ay sonra yeniden 100 bin doları aştı

Bitcoin’in fiyatı, ABD’yle Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat’tan bu yana ilk kez yeniden 100 bin doları aştı.

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Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,8’den fazla arttı.

TSİ 19:14 itibarıyla 100 bin 972 dolardan (yaklaşık 3 milyon 900 bin lira) işlem gören Bitcoin’de, haftalık değer kazancı yüzde 4’e yaklaştı.

ABD hazine bakanının bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle görüşeceğinin duyurulmasının ardından Çin tarafı da ekonomik ilişkilerden sorumlu başbakan yardımcısının ABD’li yetkililere görüşeceğini doğrulamıştı.

Analistler, ABD’yle Britanya arasında bugün varılan ticaret anlaşmasının da piyasalarda etkisinin olumlu olduğuna işaret ediyor.

Piyasada ikinci sıradaki Ethereum da yaklaşık yüzde 11 değer kazanarak 2000 dolar (yaklaşık 77 bin 253 lira) seviyesinin üzerine çıktı.