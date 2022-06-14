Bitcoin erimeye devam ediyor

ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin yüzde 10’u aşan düşüşle 21 bin doların da altını test etti.

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ABD’de mayısta enflasyon yüzde 0,7’lik beklentiye karşın yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6’ya yükseldi ve yeniden 41 yılın zirvesine çıktı. Bu durum ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) daha agresif adımlar gelebileceğine yönelik beklentileri yükselti.

Bitcoin haftanın ikinci işlem gününde de gerileme kaydederek yüzde 10 düşüşle 21 bin doların altını test etti. Ether ve Avax gibi para birimlerinde de sert düşüşler yaşanıyor.