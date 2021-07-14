Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail’de büyükelçilik açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog’un katıldığı açılış töreniyle İsrail’de büyükelçilik açtı.
Büyükelçilik, Tel Aviv Borsası binasında yer alacak. İsrail geçen ay BAE’de büyükelçilik açmıştı.
İki ülke 13 Ağustos’ta ‘ilişkilerini tamamen normalleştirmek’ için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsayan anlaşma Filistin yönetimince tepkiyle karşılanmış, ‘ihanet‘ olarak nitelenmişti.
AKP de anlaşmaya tepki göstermiş, parti sözcüsü Ömer Çelik anlaşmanın ‘İsrail saldırganlığını meşrulaştıran‘ ve ‘bölgesel barışı tehlikeye atan bir girişim olduğunu‘ belirmişti.