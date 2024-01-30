Bir yıldız futbolcu daha Suudi Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya’nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic’i kadrosuna kattı.
Sevilla, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic’in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Hırvatistan Milli Takımı’nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla’nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona’da görev aldı.
Suudi Arabistan ligi son dönemde Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Kante gibi çok sayıda yıldızı bünyesine katmasıyla adından söz ettirdi.