Yaramazlara biraz batar!

Bir yıldız futbolcu daha Suudi Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya’nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic’i kadrosuna kattı.

Ivan Rakitic. Fotoğraf: AA

Sevilla, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic’in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.


Hırvatistan Milli Takımı’nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla’nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona’da görev aldı.

Suudi Arabistan ligi son dönemde Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Kante gibi çok sayıda yıldızı bünyesine katmasıyla adından söz ettirdi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 30 Ocak 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin verdiği karar TBMM Genel Kurulu’nda okunarak Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.