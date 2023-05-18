Bir iş insanı, 3 milyon dolarlık McLaren yarış aracını vinçle 57’nci kata çıkardı

Avustralyalı bir iş insanı, 3 milyon dolar değerindeki McLaren marka yarış aracını 57’nci kattaki evine vinçle çıkardı.

Fotoğraflar: Instagram

Adrian Portelli, 3 milyon dolarlık ‘McLaren Senna GTR’ aracını Melbourne’deki lüks bir konut kulesi olan Sapphire by the Gardens’ın tepesine yani 57 kat yukarıya çıkardı.

Robb Report’un derlediği habere göre aracın kuleye vinçle çıkabilmesi için binanın bir tarafının dış cephesi tamamen söküldü.

Portelli ‘arabayı oturma odasının en önemli parçası yapmak istediğini’ söyledi.

Araç taşındıktan sonra Portelli, Instagram’da aracın yeni evindeki fotoğraflarını “Bu gerçeküstü anın gerçekleşmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim” diyerek paylaştı.

Portelli’nin evi 39 milyon dolar değerinde ve 13 bin metrekare genişliğinde. İş insanı “Evime bir yüzme havuzu, birden fazla mutfak ve potansiyel olarak bir bowling salonu kurmak istiyorum” dedi.

McLaren Senna GTR, Formula 1 dışındaki en hızlı McLaren arabası.