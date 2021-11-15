Bir ilk: USB-C şarj girişli iPhone 860 bin liraya satıldı

Apple marka telefonlardaki klasik ‘lightning’ bağlantı noktası yerine modifiyeyle USB-C bağlantısı takılan bir iPhone X, online alışveriş sitesi eBay’de 86 bin dolara (860 bin TL) satıldı.

iPhone telefonların şarj girişi diğer tüm markalardan farklı bir bağlantı ve şarj noktasına sahip. Samsung, Xiaomi, Huawei gibi markaların kimi modellerinin şarjı birbirine uyabilirken İPhone’un bu farklılığı, kullanıcılar için kimi zaman zorluğa dönüşüyor.

Telefonu dönüştüren İsviçreli robotik mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ken Pilloner, “Sahip olduğum bütün elektronik cihazların USB Type-C’si olduğu için bu dönüşümü yapmak benim için çok anlamlı olacaktı. Bütün cihazlarımızı şarj etmek için bir şarj ve kablomuz olsun” dedi.

Pilloner, cihazı dönüştürebilmek için ‘tersine mühendislik’ yöntemlerinden faydalandı ve tüm süreci yayınladı.

Orijinal değerinin 80 katına satılan telefon için genç mühendis ‘güncelleme yapılmaması ve aygıtın sökülmemesi’ uyarısını yaptı.

Avrupa Komisyonu’nun ‘Dijital Çağa Uygun Avrupa’ stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Margrethe Vestager, şirketlerin tüketicileri gereksiz yere farklı şarj cihazları satın almak zorunda bırakarak israfı azaltmakta başarısız olduğunu söylemişti.

Vestager, geçen eylülde yaptığı açıklamada, “Avrupalı tüketiciler, çekmecelerinde biriken uyumsuz şarj cihazlarından yeterince uzun süredir bıkmış durumda” demişti.

Ancak tüketicilerin ve yetkililerin şikayetlerine karşın Apple, bu tarz bir değişikliğin piyasada kendileri aleyhine olacağı görüşünde.