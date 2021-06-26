Bir günde 997 bin doz aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Covid-19 aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin geldiğini belirtti.

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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşı yaptırmak üzere dün saat 24:00’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta günde ortalama 1 milyon dozun üzerinde seyreden aşılama sayısı, son dört günde hafif aşağı yönlü seyretse de bundan önceki dönemin çok üstünde kalmaya devam etti.

Bugün saat 10:37 itibariyle Türkiye genelinde toplamda 46 milyon 553 bin 338 doz aşı yapılırken, iki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların sayısı 14 milyon 785 bin 276 seviyesinde.

Uzmanlar sürü bağışıklığının elde edilmesi için toplumda aşısının tamamlayanlarının oranının en az yüzde 70 olması gerektiğini belirtiyor ancak Türkiye’de bu oran henüz yüzde 18 seviyesinde.