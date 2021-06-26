Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir günde 997 bin doz aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Covid-19 aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin geldiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşı yaptırmak üzere dün saat 24:00’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp aşımızı olalım” ifadelerini kullandı.


Geçen hafta günde ortalama 1 milyon dozun üzerinde seyreden aşılama sayısı, son dört günde hafif aşağı yönlü seyretse de bundan önceki dönemin çok üstünde kalmaya devam etti.

Bugün saat 10:37 itibariyle Türkiye genelinde toplamda 46 milyon 553 bin 338 doz aşı yapılırken, iki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların sayısı 14 milyon 785 bin 276 seviyesinde.

Uzmanlar sürü bağışıklığının elde edilmesi için toplumda aşısının tamamlayanlarının oranının en az yüzde 70 olması gerektiğini belirtiyor ancak Türkiye’de bu oran henüz yüzde 18 seviyesinde.

Aşılamada lider Edirne

SON HABERLER

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ senatoyu ‘gasp etti’: Kurumsal kazanımlar tahrip ediliyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyum rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı direnişin 25’inci haftası sona erdi. Direnişin 173’üncü gününde de Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi “Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 118’inci kez rektörlük binasına döndü. Daha sonra açıklama yapan akademisyenler, atanmış yönetim kurulunun Boğaziçi’nin yıllar içinde elde ettiği kurumsal kazanımları tahrip etmeye devam ettiğini söyledi.

Boğaziçili öğrencinin bursunun kesilmesine ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto eden öğrencilerden bazılarının aldıkları burs ve kredilerin kesilmesinin gerekçesi olarak belirtilen hükmün, 2008 yılında yönetmelikten çıkarıldığı ortaya çıktı. Mahkeme, bir öğrencinin açtığı dava sonucu, bursun kesilmesi hakkında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.