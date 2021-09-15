Bir cinayet haberi: ‘Mehdilik’ ilanı, şeytanlar ve dokuz el ateş

Zonguldak’ta kendini ‘mehdi’ ilan etmesinin ardından dalga geçtiği gerekçesiyle bir kişiyi öldüren sanığın akıl sağlığına bakılacak.

Erdoğan Kösepınar. Fotoğraf: DHA



Kendini ‘mehdi’ ilan eden 55 yaşındaki Erdoğan Kösepınar, Çaycuma ilçesindeki Kayıkçılar köyünde 14 Ekim 2020’de 67 yaşındaki Murat Cura’yı tabancayla dokuz el ateş ederek öldürmüştü.

Jandarmayı arayıp teslim olmasının ardından tutuklanan Kösepınar, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlamıştı.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Kösepınar, Almanya’dayken hocası olan bir kişinin rüyasına girdiğini, ‘kalp aleminde’ “Sen mehdisin” dediğini belirterek, Cura ve arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini dile getirdi.

Katil zanlısı, buna dayanamayıp 2019’da Zonguldak’a döndüğünü, ‘tekkenin şeytanlarının Türkiye’ye geldiğini’, hocasının da yine rüyasına girerek “Murat Cura’yı öldürmezsen rahat olamazsın” dediğini, üç kişinin daha ismini verdiğini öne sürdü.

Kösepınar, “Cura’nın şeytanları bana dokunmasaydı ben onu öldürmezdim” dedi.

Mahkeme heyeti, Almanya ve Zonguldak’ta akıl hastalığıyla ilgili tedavi gören Kösepınar için yeniden akıl sağlığı raporu alınması için Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.