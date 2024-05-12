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Yaramazlara biraz batar!

Bir bira grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna dört ila dokuz lira zam geleceğini duyurdu.

Fotoğraf: Canva

Dündar’ın açıklamasına göre zam gelen ürünlerin fiyatları yarından itibaren şöyle olacak:


  • Erdinger 33 cl: 99 lira
  • Hoegaarden 33 cl: 99 lira
  • Efes 30 cl: 50 lira
  • Miller 50 cl: 75 lira
  • Bud şişe 50 cl: 75 lira
  • Bud kutu 50 cl: 75 lira
  • Efes glutensiz 50 cl: 80 lira
  • Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira
  • Amsterdam: 100 lira
  • Leffe burne 33 cl: 100 lira
  • Duvel 33 cl: 130 lira

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