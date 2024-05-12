Bir bira grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna dört ila dokuz lira zam geleceğini duyurdu.
Dündar’ın açıklamasına göre zam gelen ürünlerin fiyatları yarından itibaren şöyle olacak:
- Erdinger 33 cl: 99 lira
- Hoegaarden 33 cl: 99 lira
- Efes 30 cl: 50 lira
- Miller 50 cl: 75 lira
- Bud şişe 50 cl: 75 lira
- Bud kutu 50 cl: 75 lira
- Efes glutensiz 50 cl: 80 lira
- Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira
- Amsterdam: 100 lira
- Leffe burne 33 cl: 100 lira
- Duvel 33 cl: 130 lira