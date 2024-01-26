Bir asırdır kayıp: 54 milyon dolarlık tablo bulundu

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen bir tablosu Viyana’da bulundu.

Fotoğraf: im Kinsky

BBC‘nin haberine göre bir dönem Avusturya’daki Yahudi Lieser ailesine ait olduğu bilinen Fraulein Lieser portresi son olarak 1925’te görülmüştü.

100 yıl sonra ortaya çıkan tablonun 1925’ten sonra nerede olduğu bilinmiyordu ancak Klimt’in ünlü eserinin 1960’lardan bu yana şu anki sahibinde olduğu anlaşıldı.

Eserin ortaya çıkışını ‘sansasyon’ olarak niteleyen im Kinsky müzayede evi yetkililer “Bu nadirlikte ve sanatsal değerde bir tablo onlarca yıldır Avrupa pazarında görülmemişti” dedi.

Açık artırmaya çıkarılacak

24 Nisan’da açık artırmaya çıkarılacak tablonun en az 54 milyon dolar (1 milyar 636 milyon 740 bin lira) değere sahip olduğu söyleniyor.

Tablo açık artırmadan önce, Britanya, İsviçre, Almanya ve Hong Kong gibi ülkelerde sergilenecek.

Tablonun satışından elde edilecek gelir eserin şu anki sahibiyle, Lieser ailesinin mirasçıları arasında paylaştırılacak.

Klimt eseri yaptıktan bir yıl sonra hayatını kaybetmiş, tabloyu da imzasız şekilde stüdyosunda bırakmıştı. Eserin arka planındaki silik kalem izlerini inceleyen uzmanlar, Klimt’in muhtemelen tablo üzerinde daha fazla çalışmayı planladığı sonucuna ulaştı.