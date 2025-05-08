Bill Gates, servetinin yüzde 99'unu Gates Vakfı'na bağışlıyor

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, servetinin yüzde 99’unu sağlık ve eğitim alanında çalışan Gates Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Bill Gates. Fotoğraf: AA

108 milyar dolarlık bağışa ilişkin Associated Press’e (AP) konuşan Gates, çocukları ve kişisel ihtiyaçları için kendine küçük bir pay ayırdığını, iklim yatırımlarından gelen tüm karın da vakfa aktarılacağını söyledi.

2000’de kurulan ve çok sayıda alanda çalışan vakfın 20 yıl sonra kapanacağını duyuran Gates, şöyle devam etti: “Bu sürenin, paranın etkili şekilde harcanması ve insanlara bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini bildirmesi açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım o zamana kadar sıtma ya da çocuk felci gibi hastalıklar tarihe karışmış olur.”

Gates, servetinin nerdeyse tamamıyla yaptığı bağışla, gelecek 20 yılda toplamda 200 milyar dolardan fazla bir bütçeyi vakfın sağlık ve insani kalkınma alanlarında kullanacağını belirtti.

‘Eleştirilere açığız ve daha fazlasını bekliyoruz’

Gates, 2010’da yatırımcı Warren Buffett ve eşi Melinda French Gates’le başlattıkları ‘Giving Pledge’ (Bağış Taahhüdü) girişiminin toplumda zenginlerin daha çok katkı yapmasına yönelik beklentiyi artırdığını söyledi.

Vakıf çalışmalarının yeterince eleştirilmediği ve kamuoyundan daha fazla geri bildirim beklediklerine de değinen Gates, şunları söyledi:

“Sivrisinek kaynaklı ölümler ya da anne ölümleriyle ilgilenirken başka öncelikleri olanlar varsa, buna ikna olmakta zorlanırım. Ama bize gelip ‘Yetersiz beslenmeyi nasıl çözmeliyiz?’ diyen kişi sayısı çok az. Bu tür eleştirilere açığız ve daha fazlasını bekliyoruz.”

USAID kesintilerinde Musk’ı suçladı

Gates, Financial Times gazetesine açıklamasındaysa Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarının kesilmesi nedeniyle eleştirdi.

Musk’ın, Mozambik’te kadınların bebeklerine HIV bulaştırmasını engelleyen bir hastaneye yardımları kesmesini örnek gösteren Gates, “Dünyanın en zengin adamının dünyanın en yoksul çocuklarını öldürdüğü tablo hiç de hoş değil, o parayı kestiği için şu anda HIV bulaşmış olan çocuklarla gidip tanışmasını çok isterdim” dedi.