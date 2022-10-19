Bilirkişi heyeti Amasra’daki maden sahasını inceledi: İhmal olduğunu düşünüyoruz

Bartın Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, bilirkişi heyeti, olay yeri ve afet kriminal inceleme ekipleriyle patlamada hayatını kaybeden işçi ailelerinin avukatları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağı sahasını inceledi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Bartın başsavcılığınca altı savcının görevlendirildiği soruşturmada, bölgedeki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Başsavcı Kaynak, Baro Başkanı Parlatır ile savcılar ve patlamada hayatını kaybeden işçi ailelerinin avukatları maden sahasına gelerek alanı inceledi.

Heyet, yaklaşık 6,5 saat süren incelemenin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.

TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir de incelemeler sırasında alanda hazır bulundu.

‘Önemli olan dijital materyaller üzerindeki incelemeydi’

İncelemelerin ardından gazetecilere konuşan Baro Başkanı Parlatır, yaklaşık 6,5 saat süren keşif çalışmalarında bugünlük sona gelindiğini söyledi.

Parlatır, başsavcı koordinesinde gerçekleşen çalışmalara, savcıların, baro yönetimi ve avukatların da katıldığını kaydetti.

Dijital materyallere daha önceden el konulduğunu anımsatan Parlatır, şunları dedi: “Bugün yapılan keşifte gerek idari personel gerekse teçhizatlar yönünden bilirkişiler yerinde inceleme yapmış bulunmaktadır. Madende halihazırda can güvenliği sağlanamadığı için madenin içine girmek mümkün olmamıştır.”

Avukatlar olarak kendi kanaatlerini paylaşan Parlatır, “Olayın bir ihmal olduğu ve yakın zamanda bilirkişilerin ön raporları doğrultusunda sorumluların tespit edilip adalet önünde hesap vereceğini düşünmekteyiz” dedi.

Soruşturmayı yürüten savcıların bu aşamada görüş bildirmelerinin mümkün olmadığını işaret eden Parlatır, şöyle konuştu: “Bizim kendi içimizde yaptığımız tespitler ve gözlemlere dayalı olarak birtakım bulguları biz tespit etmiş bulunmaktayız fakat soruşturmanın sıhhati açısından bunların kamuoyuyla paylaşılması mümkün değildir. Çok yakın bir zamanda bu dosyada sorumluların şüphelilerin tespit edilip yargı önünde hesap vereceğini sizlere paylaşabiliriz.

Patlamadan sonra herhangi bir şekilde gaz ölçüm cihazlarının sıfırlandığı konusundaki bilgi doğrudur. Maden ocaklarındaki teknolojik verilerin hepsinin birlikte değerlendirilip ona göre kusurun ortaya çıkacağını buradan belirtebilirim. Sadece sensör değil, birtakım teknik veriler, hatta telsiz kayıtları, hepsini birden değerlendirip ona göre sonuca çıkabileceğini paylaşmak istiyorum.”

‘Kasta varan davranışları olduğunu düşünüyoruz‘

Hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatlarından Mürsel Ünder de keşifte dosyayla veya sorumluluklarla ilgili bir inceleme-değerlendirme yapılmadığını, daha çok teknik inceleme olduğunu aktardı.

Çeşitli yönetim kademelerindeki kişilerin sorumluluklarının, ihmallerinin olduğunu söyleyen Ünder, “Ayrıca kasta varan davranışları olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamada soruşturma devam ettiği için soruşturmadaki detaylarla olarak bilgi vermek çok uygun değil” dedi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan veya tutuklanan kimsenin olmadığını aktaran Ünder şöyle devam etti:

“Bir an önce savcılığın bu işlemlerini ivedi sorumlulukları olduğu düşünülen herkesin buradan el çektirilerek kendileriyle ilgili olarak tüm tedbirlerin alınmasını, tutuklama tedbiri de başta olmak üzere tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Acılı ailelerin yaşadıkları trajediyi, sıkıntıyı bu işlemlerin yapılmamış olması her geçen gün artırmaktadır. O anlamda da bugün itibarıyla sonlandırılmış olan keşiften sonrası da sayın savcılıktan bir an önce şüphelilerin ifadesini alıp gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz. Mağdur ailelerin avukatları olarak biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Sorumlu olan herkesten hesap sorulana kadar bu davanın peşini bırakmayacaklarını belirten Ünder, keşif heyetinin madene inmesiyle ilgili soruya “İçeriye inmekle ilgili şu anda gaz ve metan değerleri oraya girilebilecek ölçülerde değil” dedi.