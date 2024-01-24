Bilinmeyen bakteri alarmı: Hastanın kalbinde görüldü

Britanya’da yüksek ateşle hastaneye giden birinin kalbinde yeni bir bakteri türü görüldü.

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Canterbury’li 55 yaşında bir çoban yüksek ateş şikayetiyle Londra’da St. Thomas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mirror‘un haberine göre hastanın kanını test eden doktorlar iki farklı bakteri türü gördü. Bu türlerden biri biliniyordu. Bilinmeyen tür için geleneksel laboratuvar testleri kullanıldı ama tür bu yöntemle de tanımlanamadı.

Araştırmacılar, tanımlanamayan bakteriye isim koymak için ‘nanopore sıralayıcı’ teknolojilisini kullandı. Bu teknolojiyle DNA dizileri diğer tekniklerden çok daha hızlı okunabiliyor.

Uluslararası Sistematik ve Evrimsel Mikrobiyoloji Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya göre hasta, ‘Variovorax’ adı verilen ve toprakta yaygın olarak bulunan bir bakteri grubunun daha önce hiç görülmemiş bir türüyle enfekte olmuş.

Bakteri aort damarında bulundu

Bu yeni bakteri türü, aort damarında görüldü. Aort, kanı vücuda pompalayan en büyük arter.

Hastanın kuzulama mevsimi sırasında veya koyunları anti-parazit ilaçlarıyla beslerken eldiven kullanmadığı için enfekte olduğu düşünülüyor.

Rapora göre çoban 1500 koyunla ilgileniyordu ve kuzulama mevsimi sırasında ‘çevresel mikroplar için muhtemel bir giriş kapısı görevi gören’ kronik dermatit (cilt tahrişi ve döküntü) geliştirmişti.

Hasta, araştırmacılardan yeni bakteriye memleketi Canterbury’nin Latince adının verilmesini istedi. Böylece bu türün adı ‘Variovorax durovernensis’ oldu.