Bilim kurulu üyesi: Türkiye’de 5 milyon kişide Covid-19 sonrası şikayet görülebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insanda Covid-19 sonrası vücutta devam eden şikayetlerden oluşan klinik tabloların gözükeceğini söyledi.

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Türkiye, Covid-19 tedbirlerinin büyük bir kısmını kaldırdı. Ancak uzmanlar pandeminin bitmediği uyarısını yapmaya devam ediyor.

‘Açılma’ kararına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği açıklamasında “İktidar, bilimsel verileri şeffaflıkla paylaşarak, aşılamada istenilen tablodan çok uzak olan durumun giderilmesi için toplumu aşılamaya teşvik etmek yerine yurttaşların haklı bıkkınlığını dayanaksız müjdelerle gidermek istemektedir” denmişti.

Diğer yandan Covid-19 sonrasında rastlanan şikayetlerle ilgili uyarılar da artıyor. Türkiye’de şu ana kadar toplamda 15,1 milyon vaka tespit edildi.

Covid-19 enfeksiyonunun hastalık sonrasında vücutta bir takım hasarlar bıraktığına dikkat çeken Bilim kurulu üyesi Şener, İHA’ya şunları söyledi: “Bu süreç üç aydan uzun sürüyorsa Post Covid, ortalama 4-12 hafta arasında devam ediyorsa Long Covid dediğimiz klinik bir tablodan bahsediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde Türkiye’de ciddi anlamda bu hastalık gurubunun önem kazanacağını düşünüyorum. Çünkü DSÖ’nün belirlediği rakamlara göre Covid-19 enfeksiyonunu atlatmış olan her 10 kişiden bir tanesinde Post/Long Covid tablosu görülüyor. Bu rakamlara göre, dünya üzerinde Covid-19’a yakalanan yaklaşık 500 milyon kişiden 50 milyonunun, Türkiye’de ise 15 milyon kişiden 1,5 milyonunun bu tablo ile karşı karşıya olacağı anlamına geliyor. CDC’nin (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) rakamlarına göre ise bu oran yüzde 30’lara çıkıyor. Bu oranı temel alacak olursak ise 5 milyon insanın bu grupta olacağı ön görülüyor”.