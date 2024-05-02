Bilim insanları daha sağlıklı beyaz ekmek için çalışıyor

Bilim insanları, sağlık açısından faydaları kepekli ekmeği aratmayan ama görünüş ve tadı beyaz ekmekle aynı olan yeni bir ekmek türü üzerinde çalışıyorlar.

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Bu proje, Britanya’da gıda sağlığını iyileştirmek amacıyla hükümet tarafından destekleniyor ve beyaz ekmek tüketicilerini hedef alıyor. Yeni ekmek türü, az miktarda bezelye, fasulye ve tahılla birlikte genellikle beyaz unun üretim sürecinde çıkarılan kepek ve buğday tohumlarını içerecek şekilde tasarlanıyor. Geçmişte, beyaz ekmeği sağlıklı hale getirmek için benzer girişimlerde bulunan üreticiler, tüketici tarafından tat ve doku nedeniyle kabul görmedi.

Araştırma, Aberystwyth Üniversitesi’nden Dr. Catherine Howarth liderliğinde yürütülüyor. Dr. Howarth, ekip olarak beyaz unun kimyasal bileşimini detaylı bir şekilde analiz etmeye başladıklarını belirtti. Projede, beyaz ekmeğin lezzetini ve dokusunu koruyarak besin değerlerini artırmak için kinoa, teff, sorgum gibi daha besleyici tahıllar ve yeşil bezelye ile nohut eklemeyi planlıyorlar.

BBC’nin haberine göre Dr. Howarth, “Öğütme işlemi sırasında hangi vitamin ve minerallerin kaybolduğunu belirleyerek, bunları tekrar ekmeğe kazandırabiliriz” dedi.

Görsel: BBC

Gloucestershire’daki Shipton Mill un üreticisinin ürün geliştirme müdürü Chris Holister, yeni reçeteler geliştirildiğinde bunları gerçek ürünlere dönüştüreceğini açıkladı. Holister, insanların genellikle kepekli ekmeğin sağlık açısından daha iyi olduğunu bildiğini ama tadı nedeniyle tercih etmediğini belirtti.

Projede son aşama, yeni ekmek türünün süpermarketlerdeki dilimlenmiş beyaz ekmeklerden ayırt edilip edilemeyeceğini test etmek olacak. Holister, ilk prototipin normal beyaz un ve bazı ek tahıllarla yapıldığını ve tadının beyaz ekmeğe çok benzediğini söyledi ancak daha çıtırdı.

Görsel: BBC

Bu araştırma, City Üniversitesi’nden gıda politikası profesörü Tim Lang tarafından da destekleniyor. Profesör Lang, çalışmanın insanların sağlığını iyileştirmede önemli bir adım olabileceğini belirtiyor ve İngiltere’deki beyaz ekmek tüketim alışkanlıklarının değişmesinin zor olduğunu ancak bu yeni yaklaşımın ilgi çekici olduğunu ifade ediyor.

Britanya’da, düzenli olarak tam tahıl tüketimi kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Ancak, mevcut anketler yetişkinlerin yüzde 95’inin yeterince tam tahıl tüketmediğini gösteriyor. Bu yeni ekmek türü, sağlıklı bileşenleri doğal bir şekilde sunarak, daha fazla insanın tam tahıl tüketmesine yardımcı olabilir.