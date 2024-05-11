Bilim insanları araştırdı: Kediniz kaç yıl yaşayacak?

Artık o çok sevdiğiniz can dostunuzun ne kadar daha yaşayacağını hesaplayabilirsiniz.

Görseller: Pexels

Britanyalı araştırmacılar evcil kedilerin kalan ömrünü tahmin edebilen ‘yaşam tabloları’ üretti.

Londra’daki Kraliyet Veteriner Koleji’nden (RVC) bir ekip, Tayvan’daki Ulusal Çung Hsing Üniversitesi’nden araştırmacılarla birlikte, Ocak 2019 ile Mart 2021 arasında Britanya’da ölmüş 7 bin 396 kedinin kayıtlarını analiz etti.

Sonuçlar daha sonra cins ve cinsiyete göre ayrıştırıldı.

Analize göre evcil kedilerin ortalama yaşam süresi 11 yıl yedi ay.

Araştırmacılar dişi kedilerin erkeklerden bir yıl üç daha yıl daha uzun yaşadığını da buldu.

Burma ve Birman ırkları 14 yıl dört ay yılla en uzun yaşam beklentisine sahip. Ardından 11 yıl dokuz ayla melez ırklar ve 11 yıl yedi ayla Siyam ırkları geliyor.

En kısa ömür ise Sfenks’lerde: Altı yıl sekiz ay.

Safkan olmak, aşırı kilolu veya çok zayıf olmak gibi faktörler de yaşam beklentisinin kısalmasıyla bağlantılı.

Britanya’daki en popüler tür evcil stenografi kedileri, çalışmada ‘melez’ olarak sınıflandırıldı. Yaklaşık 12 yıllık bir yaşam beklentisine sahipler.

Yaygın kedi ırklarının yaşam beklentisi