Bilgisayar oyunlarında HDD tarihe karışıyor

HDD diskler daha ucuz ve yaygınken bilgisayara çıkan büyük oyunlar artık HDD’yi terk ediyor. Firmalar oyuncuların yeni teknoloji SSD kullanmasını ‘öneriyor.’

Fotoğraf: Avast

Bilgisayarda HDD’lerin yerini yavaş yavaş SSD’ler almaya başladı. SSD’ler artık modern bilgisayar oyunları için yeni minimum özellik olacak gibi görünmeye başlıyor. SSD’ler en son ve en iyi PC oyun donanımlarında ve dizüstü bilgisayarlarda standart olarak gönderilmiş olsa da, oyun geliştiricilerin SSD’leri minimum düzeyde gerçekten zorladığını görmemiştik. Ta ki geçen haftaya kadar.

Geçen hafta düzenlenen Xbox gösteriminde ‘çıkmadan efsaneleşen’ oyun Starfield gösterildi. Teknoloji sitesi The Verge’ün haberine göre, devasa boyutta olması beklenen oyunun 125 GB SSD depolama alanı gerektiği açıklandı. Bu önerilen değil, minimum özellik.

Bu durum sadece Starfield’da geçerli değil. Cyberpunk 2077’nin yaratıcısı CD Projekt Red, minimum özellikleri yükselterek oyunun artık en azından bir SSD gerektireceğini ve HDD desteğini aşamalı olacak kaldıracağını açıkladı. Bu durum, yakında yayınlanacak bir genişleme paketiyle alakalı olsa da oyunun tamamı ilerleyen dönemlerde SSD’ye göre güncellenecek.

HDD, geleneksel depolama aygıtları. SSD’lerse verileri anında erişilebilen bellek yongalarında depolayan daha yeni bir teknoloji kullanıyor. SSD’ler çok daha hızlı, sessiz, küçük ve dayanıklı. Ayrıca, daha az enerji tüketiyor.