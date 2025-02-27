Bilal Meşe: Federasyonun kasasından Vincic'e 3 bin 600 avro çıktı, aferin size!

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Tam tamına 55 yıl sonra ülkemizde yabancı bir hakem maç yönetti! Sloven Slavko Vincic’i izlerken bir Türk olarak içim cız etti, üzüldüm! Yazık, hem de çok yazık, koskoca ülkemizde bu derbiyi yönetecek yürekli bir hakem bulamadık maalesef!

Üzüntüm Türk hakemliğiyle ilintili… Hiç kusura kalmayın, öyle ortalığı yangın yerine çevirmeyin eyyy hakemlerimiz? Bu ortamı siz yarattınız, sizzz!

Yazık, günah değil mi binlerce euroya? Federasyonun kasasından Vincic’e 3 bin 600 euro, (yaklaşık 134 bin TL) yardımcılarına ise 2 bin 300 euro (yaklaşık 88 bin tl) çıktı! Aferin size!

Vincic’i izlediniz mi? Çaldığı düdüklerde futbolcular yanına yaklaşabildi mi? Bırakın yanaşmayı saygı gösterdiler. Yerli hakem olunca, cami güvercini gibi hakemi ablukaya alıyorlar! İşin özeti, Türk hakemlerine olan güven tamamen sıfırlandı!

Bilal Meşe’nin yazısı