Biden’ın ‘yaptırım’ kartına Netanyahu’dan rest

İsrail’e silah tedarikini durdurma uyarısında bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a Tel Aviv’den yanıt gecikmedi.

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İsrail ordusu, tüm uyarılara rağmen Filistinlilerin son sığınağı olan Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırı başlattı. Tel Aviv yönetimi saldırının ‘sınırlı’ olduğunu savunuyor.

AA’nın aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden Refah kentini işgal etmesi halinde İsrail’e silah tedarikini durduracaklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından paylaştığı videolu mesajda Biden’a şöyle yanıt verdi:

“Holokost’un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız.”

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, ‘minnettar’ oldukları bir başkandan böylesi ‘ağır ve fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıcı bir açıklama’ duydukları için üzüldüklerini söyledi.

Erdan, Biden’ın açıklamasının İran, Hamas ve Hizbullah umutlandıracağını savundu.

Erdan, Refah’a girmeyi şöyle savundu:

“İsrail’in binlerce terörist, rehine ve Hamas liderinin bulunduğu Refah gibi önemli ve merkezi bir bölgeye girmesi kısıtlanırsa, amaçlarımıza nasıl tam olarak erişmemiz beklenebilir?”.