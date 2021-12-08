Biden’ın aşı zorunluluğu kararı mahkemeden döndü

ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği Covid-19 aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından askıya alındı.

Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Biden yönetiminden aşı yaptırımını askıya almasını istedi.

Mahkemenin açıklamasında, Biden’ın Covid-19 aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük olasılıkla aştığına işaret edildi.

Ülke çapında milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklamanın devamında, zorunluluk kararının ‘maliyetli, zahmetli ve işgücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu’ belirtildi.

Mahkemenin, ABD hükümetinden destek alan tüm şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli ihtiyati tedbir kararı, Kentucky’deki başka bir federal bölge mahkemesinin Kentucky, Ohio ve Tennessee’deki yaptırımları durdurmasından bir hafta sonra geldi.

Biden, 9 Eylül’de devlet desteği alan şirket çalışanlarının Covid-19’a karşı aşı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını zorunlu kılan bir icra emri yayınlamıştı.

Beyaz Saray, başlangıçta yüklenici firmalara uygulama için 8 Aralık’a kadar süre vermiş, daha sonra son tarihi 4 Ocak’a ertelemişti.