Diken

Yaramazlara biraz batar!

Biden’ın aşı zorunluluğu kararı mahkemeden döndü

ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği Covid-19 aşısı zorunluluğu federal mahkeme tarafından askıya alındı.

Georgia Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Biden yönetiminden aşı yaptırımını askıya almasını istedi.


Mahkemenin açıklamasında, Biden’ın Covid-19 aşısını zorunlu kılan kararıyla yetkisini büyük olasılıkla aştığına işaret edildi.

Ülke çapında milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklamanın devamında, zorunluluk kararının ‘maliyetli, zahmetli ve işgücünün mevcut üyelerinde bir azalmaya yol açması muhtemel olduğu’ belirtildi.

Mahkemenin, ABD hükümetinden destek alan tüm şirket ve kurumlardaki çalışanlar için geçerli ihtiyati tedbir kararı, Kentucky’deki başka bir federal bölge mahkemesinin Kentucky, Ohio ve Tennessee’deki yaptırımları durdurmasından bir hafta sonra geldi.

Biden, 9 Eylül’de devlet desteği alan şirket çalışanlarının Covid-19’a karşı aşı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını zorunlu kılan bir icra emri yayınlamıştı.

Beyaz Saray, başlangıçta yüklenici firmalara uygulama için 8 Aralık’a kadar süre vermiş, daha sonra son tarihi 4 Ocak’a ertelemişti.

SON HABERLER

Devlet insanı

Devlet insanı, kendi inançlarına değil, toplumun gerçeklerine öncelik verir. Toplumun gerçek anlamda eksiklerini ve ihtiyaçlarını görür ve yapılması gerekenleri saptar, toplumu bilgilendirir, ikna olduklarına inandığında uygulamalarını başlatır, her safhada toplumla iç içe olup geri bildirimleri dikkatle dinler ve gerekiyorsa uygulamada değişiklik yapar.

Borsa İstanbul’dan rekor kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında kırdığı 1954 puanlık rekorun ardından kapanışı da 1.981 puanlık tarihi zirve ile yaptı.