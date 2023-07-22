Biden’dan yapay zeka mesajı: Uyanık olmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka ile ilgili “Yeni gelişen teknolojilerin demokrasimize ve değerlerimize yönelik oluşturabilecekleri tehditler konusunda gözü açık ve uyanık olmalıyız” dedi.

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Beyaz Saray’da teknoloji şirketlerinin liderleriyle yapacağı görüşme öncesi Biden, basın toplantısı düzenledi.

Biden, yapay zekanın, toplumsal, ekonomik ve güvenlik risklerine dikkati çekti ancak diğer yandan olağanüstü fırsatlar sunduğuna da vurgu yaptı.

Bugün teknoloji alanında önde gelen yedi şirketin, yapay zekayla ilgili tedbirlere gönüllü olarak uymayı kabul ettiğini belirten Biden, bu husustaki taahhütlerin emniyet, güvenlik ve güven olmak üzere üç esas ilkenin üzerine temellendirildiğini anlattı.

Biden, bu kapsamda şirketlerin teknolojilerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olmak için gerekli test ve değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Biden, diğer yandan şirketlerin yapay zeka teknolojisinin kanserden iklim değişikliğine kadar karşı karşıya olunan zorlukları aşmaya yardımcı olacak yollar bulmayı ve öğrenciler ile çalışanların yapay zeka fırsatından faydalanabilmeleri için ilgili alanlarda yatırım yapmayı kabul ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı, “Yeni gelişen teknolojilerin -oluşturmak zorunda olmasalar da- demokrasimize ve değerlerimize yönelik oluşturabilecekleri tehditler konusunda gözü açık ve uyanık olmalıyız” dedi.

Teknolojideki dönüşümün hızına dikkati çeken Biden, bu kapsamda güvenliği sağlamak için ilgili yasal adımlar atmanın gerekliliğini vurguladı. Biden, sorumlu inovasyonun sağlanması kapsamında idari adımlar atmayı sürdüreceğini kaydetti.